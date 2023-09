Loire-Atlantique : début des travaux de restructuration de l’école Jules-Simon à Saint-Nazaire

Un programme de réorganisation et de requalification vient d’être lancé dans le quartier de l’Immaculée, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Plusieurs aménagements y sont prévus, dont la rénovation de l’école maternelle Jules-Simon et la restructuration des espaces publics aux abords de l’établissement.

La réhabilitation du groupe scolaire inclura la restauration des locaux existants, la réfection des façades et l’amélioration de l’isolation. L’ancienne cantine sera transformée pour recevoir l’accueil périscolaire. En ce qui concerne l’espace extérieur, une nouvelle cantine sera construite devant l’établissement, et un patio sera créé. S’y ajoutera la plantation d’arbres et de haies basses. Le budget global de l’opération, qui prendra fin en 2025, est estimé à 10 millions d’euros.

Par ailleurs, les espaces publics aux abords de cet équipement scolaire seront restructurés en janvier 2024, pour un investissement d’environ 800 000 euros. Un terrain de basket 3x3 en pratique libre et un parking d’une vingtaine de places sont notamment prévus.