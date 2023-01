Loire-Atlantique : début des travaux de reconstruction du collège Ernest-Renan au printemps 2023 à Saint-Herblain

Le projet de reconstruction du collège Ernest-Renan s’inscrit dans le cadre de la requalification du quartier de Preux à Saint-Herblain (Loire-Atlantique). D’un coût estimé à plus de 18 millions d’euros, l’opération portera sur la construction d’un nouvel établissement d’une surface de 6 000 m², rue Pablo-Neruda. Le début des travaux est prévu au printemps 2023.

Depuis un an, les enseignants, les élèves et les parents participent à la conception de l’établissement. Ainsi, la réalisation de la cour, de l’espace multimédia, de l’inclusion des classes de SEGPA et des petits espaces dédiés aux travaux de groupe tiendra compte des résultats de cette concertation. Précisons que le conseil départemental de Loire-Atlantique a fait appel à l’agence K Architectures pour les études et la réalisation du futur collège. Celui-ci comprendra une vingtaine de classes, une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS), deux sections d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) et une cuisine centrale. À ceux-ci s’ajouteront trois logements de fonction.

Pour ce projet, le Département vise la certification Haute Qualité Environnementale. Le bâtiment sera un modèle sur les volets énergétique, le confort hygrométrique et la biodiversité.