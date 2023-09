Loire-Atlantique : de nouveaux programmes immobiliers au hameau Mellinet, à Nantes

Au cœur de Nantes Métropole (Loire-Atlantique), le projet urbain de la caserne Mellinet se poursuit. Trois nouvelles opérations immobilières sont en cours de réalisation dans ce hameau.

Portée par le promoteur MLFA, la résidence Équi’Libre proposera 49 appartements et 25 studios. Proche de toutes les commodités, elle comprendra des jardins partagés ainsi qu’un parking. La livraison de ce programme est prévue pour le premier semestre 2025.

En parallèle, le projet Ladrillo comportera 61 logements sociaux et 50 places de stationnement. Il est conçu par les architectes Bauchet de La Bouvrie et Jean & Aline Harari, sous la maîtrise d’œuvre de Nantes Métropole Habitat (NMH). La résidence devrait accueillir ses premiers occupants au second semestre 2024.

Enfin, 51 logements en accession libre sont attendus en 2025 dans la résidence Le Carré des Officiers. La construction de cet ensemble mettra en avant l'utilisation de matériaux biosourcés. Ainsi, ses murs seront à ossature bois avec un remplissage en béton de chanvre.