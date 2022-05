Loire-Atlantique : de nouveaux pontons le long du quai de la Fosse à Nantes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Nantes Métropole installe de nouveaux pontons d’amarrage le long du quai de la Fosse.

À Nantes (Loire-Atlantique), une douzaine de pieux de 28 mètres ont été ancrés dans le lit du fleuve de la Loire, entre le ponton Belem et le Maillé-Brézé. Ils serviront de points d’amarrage pour une passerelle de 35 mètres et un ponton de 15 mètres. Ces derniers permettront d’augmenter les capacités d’accueil de bateaux de façon permanente le long du quai de la Fosse.

L’opération est financée à hauteur de 1,29 million d’euros par Nantes Métropole. Il s’agit d’un projet inscrit dans les préparatifs de la 53e édition de la course en solitaire, Solitaire du Figaro, qui partira de Nantes le 21 août 2022. Le chantier permettra ainsi de mettre en place un véritable stade nautique, laissant la possibilité au public de profiter de l’événement et des bateaux de course. Précisons que, selon la métropole, la structure actuelle du quai de la Fosse n’offre plus les conditions sécuritaires requises pour amarrer directement des navires de fort tonnage ou d’attacher des pontons provisoires.