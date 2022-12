Loire-Atlantique : de nouveaux aménagements en vue dans le quartier Preux à Saint-Herblain

Depuis 2017, le quartier Preux à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) bénéficie d’une opération de rénovation urbaine. Les travaux réalisés jusqu’alors ont permis de réaménager le secteur du Bois de Preux et de rénover la place Léo-Lagrange. Une reconfiguration des espaces de circulation au niveau des rues Benoît-Frachon et Jean-Jaurès a aussi été entreprise en plus de la transformation de la place de Preux.

Dans la poursuite de la rénovation urbaine, trois opérations vont être réalisées dans le quartier. La première portera sur la reconstruction du collège Ernest Renan. Elle sera financée entièrement par le Département et elle permettra de créer un établissement d’une vingtaine de classes qui pourra accueillir des enfants en difficulté et en situation de handicap.

La deuxième opération concernera le centre socioculturel et l’école du Soleil Levant. Une réhabilitation sera menée afin d’améliorer l’acoustique, la fonctionnalité et la performance énergétique des locaux. S’y ajoutera le réaménagement des espaces extérieurs et des abords de ces établissements.

Le troisième chantier consistera à requalifier la rue Neruda et la rue de la Blanche. L’objectif est de redessiner l’espace public et les voies de circulation afin de les adapter aux besoins des usagers.