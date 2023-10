Loire-Atlantique : création d’un village solidaire à Saint-Nazaire

Compte tenu de la saturation des places d’hébergement d’urgence à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), la Ville, le Département et les associations collaborent pour la réalisation d’un village solidaire. Celui-ci sera destiné à accueillir des sans-abri et comprendra dix bâtiments modulables, dont la livraison est prévue à l’été 2024. Les travaux d’aménagement se dérouleront sous la conduite du bailleur social Silène. Le coût de l’opération s’élève à environ 800 000 euros, avec un soutien financier de 100 000 euros de la Communauté d’agglomération de la région nazairienne et de l’estuaire. À sa livraison, l’ensemble immobilier sera géré par l’association Anef-Ferrer.

La localisation exacte du programme sera définie selon plusieurs critères environnementaux et par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Elle sera dévoilée à l’ensemble des riverains dans le cadre d’une réunion publique qui aura lieu le 17 octobre prochain. Rappelons qu’il s’agit d’un projet évoqué en 2022, lors de la fermeture des maisons d’hébergement solidaires.