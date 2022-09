Loire-Atlantique : Couëron, une résidence destinée aux séniors en 2023.

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

À Couëron (Loire-Atlantique), la résidence expérimentale du Lac ouvrira ses portes en 2023.

À Couëron (Loire-Atlantique), la pose de la première pierre de la future résidence du Lac a eu lieu en octobre 2021. Situé à l’angle de la rue de la Salle et de l’avenue du Chevalier-de-Beaulieu, ce programme immobilier s’inscrit dans une volonté d’harmonie avec l’environnement.

S’adressant aux seniors, l’opération proposera 24 logements locatifs sociaux sous la gestion d’Habitat 44, une résidence autonomie de 40 logements gérée par Habitat Séniors Atlantique de l’association Adelis, ainsi qu’un espace de vie partagé d’environ 125 m².

Le projet intègre, en outre, un haut niveau de performance énergétique, avec notamment la RT 2012 – 20 % comme objectif. Pour ce faire, une isolation répartie pour les murs à ossature bois permettra de limiter les déperditions énergétiques. À cela s’ajoutera la mise en place de panneaux solaires pour l’alimentation des services généraux.

La conception de ce nouveau lieu d’accueil a fait l’objet d’une concertation avec le Comité local des retraités et personnes âgées de Couëron, la résidence la Grange et le Conseil des sages. Cette démarche participative a permis de définir certains besoins comme l’orientation et les typologies de logements.

La livraison de ce projet chiffré à 11 millions d’euros est attendue d’ici à 2023.