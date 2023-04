Loire-Atlantique : construction de la résidence Atlantica à Pornic

Habitat 44, Eiffage Immobilier et MFLA-GHT, un promoteur social rattaché à Atlantique Habitations, ont posé la première pierre de la résidence Atlantica à Pornic (Loire-Atlantique), début avril 2023. Le chantier inclut la construction de plus de 70 habitations, réparties sur trois bâtiments. Une cinquantaine de logements seront en accession libre et une vingtaine seront en locatif social et en bail réel solidaire. Ce nouvel espace de vie sera doté d’une centaine de places de stationnement et d’une Maison des projets, ouverte aux habitants du quartier et de la commune.

Le calendrier prévisionnel de l’Office public de l’habitat prévoit une livraison des appartements en 2024. Chacun d’eux sera conçu dans le respect de la réglementation RT2012 et de la certification NF Habitat. Cela se reflètera notamment sur l’optimisation de l’isolation thermique et du niveau de confort. Précisons que cette future résidence doit renforcer l’offre d’habitation dans la commune, en particulier pour les personnes âgées.