Loire-Atlantique : construction d’une piscine olympique à Rezé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loire-Atlantique Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

La piscine olympique de Rezé sera créée dans la future ZAC Pirmil-les Isles.

Dans la Loire-Atlantique, les élus ont donné le feu vert à la construction d’une piscine olympique lors du conseil métropolitain des 9 et 10 décembre 2022. L’équipement sera aménagé à Rezé, dans la future ZAC Pirmil-les Isles, le long du boulevard Schœlcher. Il comprendra un bassin de 50 mètres et un autre de 25 mètres. La future piscine permettra de répondre aux besoins d’entraînement et de préparation des nageurs de haut niveau. Elle est également demandée par le grand public, les associations et les scolaires dans le cadre de l’apprentissage de la natation. Son ouverture est prévue avant 2028.

Le choix de la ZAC Pirmil-les Isles est stratégique. En effet, l’objectif est de limiter les déplacements et de promouvoir les mobilités durables. En ce qui concerne la construction du bâtiment, celui-ci devra répondre aux enjeux environnementaux et énergétiques. Soulignons que la construction et le fonctionnement du futur équipement seront confiés à Nantes Métropole. Pour ce projet, la participation financière du Département, de la Région et de l’État sera sollicitée.