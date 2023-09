Loire-Atlantique : construction d’un centre d’hébergement pour les sans-abri par PADW, dans le hameau Mellinet à Nantes

En cours d’aménagement depuis quelques années, l’ancienne caserne Mellinet, à Nantes (Loire-Atlantique), s’étend sur une superficie de plus de 13 hectares. D’ici à 2030, elle comptera environ 1 700 logements, des espaces d’activités et de nouveaux équipements.

Le chantier inclut la construction d’un centre d’hébergement pour les personnes sans- abri, dont la livraison est estimée enprévue pour janvier 2024. Baptisé « Aurore », celui-ci a été présenté aux riverains en novembre 2022. Porté par l’association éponyme, il sera composé de 50 logements, répartis dans neuf maisonnées en R+1 et dans un petit bâtiment en R+2. Ce dernier abritera, également, les bureaux de l’association, un tiers-lieu vitré et des espaces communs. Conçu par l’atelier d’architectes PADW, le programme est pensé pour préserver l’intimité des occupants, tout en étant ouvert sur le quartier.

Afin d’accueillir les futurs résidents dans les meilleurs délais, les studios seront construits en bois et hors site. NotammentL, les éléments seront fabriqués et assemblés en usine, ce qui. Ce procédé permettra de réduire les déchets de chantier ainsi que l’impact carbone et environnemental de l’opération.