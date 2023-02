Loire-Atlantique : aménagement de la porte de Gesvres sur l’autoroute A11

Les travaux de mise en 2x2 voies de l’autoroute A11 continuent sur la portion située entre la porte de Rennes et celle de Gesvres. Ils portent sur l’élargissement de la chaussée au niveau du terre-plein central et sur la construction de la pile du futur pont de la route de La Chapelle-sur-Erdre. Cette nouvelle phase durera six mois.

En parallèle, une nouvelle opération technique a été menée sur le chantier du nouveau viaduc ouest qui doit relier l’autoroute A11 et le périphérique est de Nantes. Il s’agit du deuxième lançage de la charpente métallique. Prévu en fin janvier 2023, ce procédé consiste à faire glisser l’ensemble de la structure sur les piles de l’ouvrage.

Les travaux d’élargissement visent à faciliter la circulation sur les périphériques contournant la métropole nantaise. Ils s’inscrivent dans un projet porté conjointement par Vinci Autoroutes, Nantes Métropole, la région des Pays de la Loire et le conseil départemental de Loire-Atlantique.