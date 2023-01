Loire-Atlantique : amélioration et augmentation des équipements sportifs à Rezé

La municipalité de Rezé a décidé de renforcer sa politique sportive. Un plan d’investissement triennal vient d’être mis en place pour améliorer et augmenter les équipements hors les murs dans la localité. Un budget de 150 000 euros par an sera alloué à la création de nouvelles infrastructures et à la rénovation des installations existantes.

La municipalité prévoit, entre autres, d’améliorer le plateau sportif de Ragon, de rénover le city stade dans le quartier de Château et d’équiper le parc de Praud d’appareils de fitness. Elle projette également de créer deux terrains de padel et un terrain de cécifoot à la salle multisports de la Trocardière. Par ailleurs, d’autres infrastructures sont envisagées : des sites de fitness et de musculation, un espace beach multiactivités, ainsi qu’un espace de blocs d’escalade.

Les nouveaux équipements sportifs seront ouverts aux publics de tout âge et aux personnes à mobilité réduite.