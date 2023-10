Loire-Atlantique : ajout d’un pumptrack aux équipements sportifs de Saint-Nazaire

La ville de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) a récemment amélioré ses installations sportives en installant un pumptrack, un parcours dédié notamment au vélo tout-terrain, derrière le gymnase Jean-Fabry. Ouvert au public depuis mi-septembre 2023, cet équipement offre une piste en boucle d'environ 500 mètres, agrémentée de bosses, de virages et d'un mur arrondi appelé « wall-ride ». Outre les pratiquants de VTT et de BMX, les amateurs de skateboard, de rollers et de trottinette pourront aussi utiliser ce pumptrack.

Le site propose cinq niveaux de difficulté, deux pour les débutants, un pour les pratiquants intermédiaires, un pour les confirmés et un pour les experts. Cette nouvelle installation constitue la première phase d'un futur complexe dédié à la pratique du vélo, qui vient s’ajouter aux autres équipements installés par la ville au cours de l'année 2023. Parmi ceux-ci figurent notamment un terrain de football situé dans le parc des Rochelles et un terrain de basketball au square du Bout du monde, à Kerlédé.