Loire-Atlantique : à Saint-Nazaire, réhabilitation de la maison de quartier de la Bouletterie

La municipalité de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) prévoit de réhabiliter et de restructurer la maison de quartier de la Bouletterie. L’opération permettra notamment de reconfigurer les espaces d’accueil du public, les locaux administratifs ainsi que les pièces de stockage et les salles d’activités. Elle portera également sur l’agrandissement de la salle polyvalente, sur la création d’une cuisine et sur le réaménagement de l’entrée. À cela s’ajoutera la réfection de l’isolation et du système de chauffage existant afin d’améliorer la performance énergétique du bâtiment.

La municipalité prévoit le lancement des travaux en avril 2024 pour une livraison en septembre 2025. Selon la Ville, l’objectif est de rendre la maison de quartier de la Bouletterie plus fonctionnelle, plus spacieuse et plus confortable. Le projet vise également à mettre en place un lieu de concertation favorisant la participation des habitants dans la conception de projets destinés à améliorer leur cadre de vie.