Loire-Atlantique : à Saint-Herblain, les rues de la Gare et Henri-Radigois en travaux

La rénovation de la rue de la Gare, dans le quartier Bourg, fait partie des grands chantiers de voirie engagés cette année sur la commune de Saint-Herblain (Loire-Atlantique). Elle concerne la reprise des revêtements des trottoirs et de la chaussée ainsi que la création de nouvelles places de stationnement. L’installation d’une station de bus accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) et la sécurisation des traversées et des trottoirs sont aussi programmées. L’opération, chiffrée à plus de 200 000 euros, est financée par Nantes Métropole. Les travaux ont commencé en mai 2023 pour une durée d’un an.

Par ailleurs, la rue Henri-Radigois fait l’objet d’une requalification dans le cadre d’un projet global de redynamisation du quartier Bourg qui s’étalera sur plusieurs années. Ce programme vise à réduire la vitesse et à aménager des circulations douces avec la création d’une chaussée partagée entre les voitures et les cyclistes. Le chantier a commencé fin 2022 avec la réhabilitation des réseaux d’assainissement. L’aménagement définitif devrait être lancé au cours de ce second semestre.