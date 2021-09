Loire-Atlantique : 80 M€ pour la rénovation de l’hôpital de Châteaubriant

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Loire-Atlantique Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé prévoit de rénover ses différents sites. Cette opération nécessite un investissement de 80 M€.

Afin de renforcer son offre de soins et d’attirer les professionnels de santé, le centre hospitalier Châteaubriant-Nozay-Pouancé, implanté à Châteaubriant, dans le département de la Loire-Atlantique, envisage d’effectuer des travaux de modernisation sur ses trois sites (Châteaubriant, Nozay et Pouancé). D’ici 2030, le nombre des chambres seules augmentera et la capacité d’accueil des urgences s’améliorera. Dans le cadre de ce projet, un nouveau bâtiment sera également construit devant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Nozay. Ce chantier est chiffré à 10 M€. Il devrait être lancé à la fin de l’année 2023.

Au total, 80 M€ seront consacrés aux travaux d’extension et de restructuration des trois sites de l’hôpital de Châteaubriant. L’établissement espère figurer dans la liste des bénéficiaires de la subvention du Ségur de la santé, qui prévoit un investissement massif de 19 Mds € dans le système de santé à l’échelle nationale, pour réaliser ce projet de rénovation.