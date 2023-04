Loire-Atlantique : 10 millions d’euros dédiés à la rénovation de deux collèges à Trignac et à Guémené-Penfao

Le conseil départemental de la Loire-Atlantique va mobiliser une somme de plus de 10 millions d’euros pour la réalisation de travaux de rénovation dans deux établissements scolaires du département. Ce budget, voté à l’unanimité le 13 avril 2023, sera divisé en deux parties.

Une enveloppe d’environ 8 millions d’euros sera investie dans la construction d’une cantine scolaire et dans le réaménagement du centre de connaissances et de culture du collège Bellevue, à Guémené-Penfao. Les travaux, qui incluront également une réhabilitation de l’établissement, devraient être réalisés entre 2025 et 2026. Ils viseront principalement à renouveler le cadre d’accueil des collégiens.

La deuxième partie du budget, soit 2 millions d’euros, sera allouée à la réhabilitation des ateliers de la section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au sein du collège Julien-Lambot, à Trignac. Cette opération sera lancée au second semestre 2023 et devrait se prolonger jusqu’en 2024. Son objectif est d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.