Loi Séparatisme : la DAJ publie des clauses-types pour les contrats publics

Les acheteurs publics doivent avoir mis leurs contrats en conformité avant le 25 août 2022.



La Direction des affaires juridiques de Bercy (DAJ) complète la boîte à outils des acheteurs publics pour la mise en œuvre des règles de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite « loi Séparatisme ». Pour mémoire, celle-ci impose l’insertion de clauses dans les contrats confiant tout ou partie de l’exécution d’un service public à un opérateur privé ou à un organisme employant des salariés soumis au Code du travail, afin d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité de celui-ci.

Piocher dans les modèles

Ces clauses, explique la DAJ, "doivent rappeler ces obligations et préciser les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n'a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés. Le titulaire doit aussi s’assurer que chaque sous-traitant ou sous-concessionnaire participant à l’exécution de la mission de service public respecte également ces principes et communiquer à l’acheteur ou à l’autorité concédante chacun des contrats de sous‑traitance ou de sous‑concession concernés."

Afin de présenter plus en détail ces obligations, Bercy publie une fiche technique sur son site Internet. Et, surtout, propose en annexe des clauses-types non exhaustives, que chaque acheteur pourra accommoder à sa sauce. L'Association des acheteurs publics (AAP) avait déjà diffusé, en septembre 2021, ses propres modèles de clauses. Il n'y a plus qu'à piocher... Mais vite : car les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité était en cours au 25 août 2021, ainsi que les contrats en cours à cette même date, doivent être modifiés afin de se conformer à ces nouvelles obligations si le terme de ces contrats intervient après le 25 février 2023. Les acheteurs disposent toutefois d’un délai pour procéder à la modification de ces contrats, jusqu’au 25 août 2022.

