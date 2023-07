Loi EnR : de nombreux textes d'application attendus cet été

Le tableau mis en ligne sur Légifrance.gouv.fr indique les dates d'entrée en vigueur différée de certaines dispositions de la loi EnR et les mois de publication envisagés des textes d'application prévus. Les trois prochains mois vont être bien remplis. Sélection des mesures les plus attendues par le BTP.

Juillet

Ainsi, les conditions pour que les projets d'installations de production d’énergies renouvelables soient réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur devraient être connue en juillet (article 19-I). La mesure vise à limiter les risques de contentieux portés contre les projets d’énergies « vertes », en assouplissant l’une des conditions d’octroi de la dérogation au titre des espèces protégées.

À LIRE AUSSI Loi EnR : l’intérêt public majeur reconnu aux projets ne facilitera pas l’octroi de la dérogation espèces protégées

Septembre

Sont par ailleurs prévus en septembre les textes relatifs :

- à la liste des sites d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage pour lesquels les projets de raccordement peuvent bénéficier de dérogations procédurales (article 27, III),

- à la liste des friches sur lesquelles peuvent être autorisés les ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique par dérogation à la loi Littoral (article 37)

- à la détermination, pour la période 2023-2027, de l'objectif de mise à disposition sur le domaine public de l'Etat et son domaine privé de surfaces pour le développement d’installations de production d’EnR (article 36, II)

- aux critères d'exonérations de l'obligation d'équipement d’ombrières intégrant un procédé de production d’EnR pour les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés (article 40, II ).

A cette même période, la parution des textes définissant les modalités de déploiement et d’encadrement des installations agrivoltaïques (article 54, I, 2°, d) est aussi planifiée, tout comme celle des règles relatives aux îles artificielles, aux installations et aux ouvrages flottants conçus, construits, entretenus et exploités pour des installations d'EnR en mer (article 63, I, 2°).

Par ailleurs, l'article 81,V, prévoit, à titre expérimental, que les porteurs de projets d'installations de production et de stockage d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone et les porteurs de projets des ouvrages des réseaux associés bénéficient d'un référent unique rassemblant les services chargés de l'instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l'Etat. Les modalités d'application de cette expérimentation seront fixées par décret en Conseil d'Etat en septembre.

Concernant la commande publique, des précisions seront apportées en septembre sur les conditions de rejet d'une offre comme irrégulière dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux d’installations ou d’équipements de production ou de stockage d’EnR lorsque les produits originaires des pays tiers représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient (article 90, I).

Enfin, les conditions d'application des dispositions sur l'autoconsommation collective étendue en gaz prévues à l'article 100 de la loi devraient être établies en septembre. Une opération est qualifiée d'autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de consommation et d'injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent des critères, notamment de proximité géographique.

Décembre

Parmi les textes prévus à plus longue échéance, citons la publication des modalités du diagnostic de performance énergétique et de l'étude de faisabilité que doivent effectuer les organismes HML pour évaluer les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d'énergies renouvelables sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge, envisagée en décembre 2023 (article 42).