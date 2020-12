Loi de finances 2021 : le détail des dispositions relatives au logement et à l’urbanisme

Publiée au "JO" du 30 décembre, la loi de finances pour 2021 acte plusieurs dispositifs majeurs pour les acteurs de l’habitat et de l’aménagement : élargissement de MaPrimeRénov' à tous les propriétaires et aux copropriétés, prolongation du PTZ et du Pinel, ponction d’1 milliard d’euros sur Action logement…