Loi Climat et résilience : un projet de décret précise la dérogation aux PLU pour les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale

Issu de la loi Climat et résilience, un projet de décret d’application "des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du Code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis par le Code de la construction et de l’habitation", a reçu un avis favorable du CNEN et du CSCEE. Le texte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, autorise les constructions exemplaires à déroger aux PLU dans la limite d’un dépassement de 2,5 mètres de la hauteur autorisée.