Loi Climat et Résilience : « Ne pas stigmatiser la maison individuelle », Jonathan Prévereaud, Pôle-Habitat FFB

Le projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » devrait être présenté le mois prochain en Conseil des ministres, avant un examen au Parlement en mars. Jonathan Prévereaud, vice-président de Pôle-Habitat FFB, revient sur les mesures censées mettre un coup de frein à l’artificialisation des sols.



Que vous inspire le projet de loi ?

La philosophie générale de la loi, nous ne pouvons que la soutenir. Mais la manière dont le texte est rédigé, on ne peut pas y adhérer. Que l’on construise moins en étalement urbain, on y est favorable. Que l’on réfléchisse à des opérations vertueuses pour moins consommer de foncier, on y est favorable également. Travailler en secteur difficile urbain, pollué, déjà construit, on va s’adapter. Mais il nous faut des outils de compensation pour pouvoir construire la ville sur la ville. Et en l’état, rien n’est prévu.

Le gouvernement entend diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols dans les 10 prochaines années. Les mesures envisagées pour y parvenir vous semblent-elles réalistes ?

La réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente peut paraître réaliste pour autant que la notion d’artificialisation et le rythme des 10 dernières années soient appréciés au regard d’une définition objective au sens physique du terme. La définition qui figure dans le projet de loi (*) semble aller dans le bons sens puisqu’elle permettrait de considérer comme non artificialisés les jardins, espaces verts ou autres parcs urbains, souvent bien plus porteurs de biodiversité que les espaces agricoles de monoculture intensive. Néanmoins, le diable se cache dans les détails et nous serons extrêmement vigilants à la rédaction du décret auquel nous demandons à être étroitement associés.



(*) Selon l'article 46 du texte, est considéré comme artificialisé « un sol dont l'occupation ou l'usage affectent durablement tout ou partie de ses fonctions. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées ».

[...]