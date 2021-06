Loi Climat et résilience : les sénateurs ont achevé l'examen du texte par les articles relatifs à l’artificialisation

Les sénateurs ont achevé lundi 28 juin au soir l'examen du projet de loi Climat et résilience, finissant d'amender les articles du titre "Se Loger" restant en discussion sur l'artificialisation des sols. Ils ont notamment obtenu la suppression des études de réversibilité préalables aux constructions nouvelles et intégré les entrepôts logistiques de plus de 5 000 m² au moratoire lié au développement de zones commerciales nouvelles. Le vote sur ce texte, largement remanié par la Chambre haute et dont le gouvernement regrette les "reculs", a eu lieu ce mardi après-midi, avant une CMP le 12 juillet.