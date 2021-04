Loi Climat et résilience: les députés ont achevé l’examen du titre "Se loger" en séance publique

Loi Climat et Résilience

L’examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets s’est poursuivi, les 15 et 16 avril 2021, à l’Assemblée nationale. Les députés ont voté les articles 50 à 58 et introduit de nouvelles dispositions par amendements. Parmi celles-ci figurent l’objectif de réduire de 50 % les surfaces de parkings imperméabilisés dans les dix ans ou encore la facilitation de division parcellaire à l’intérieur d’un lotissement.