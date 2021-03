Loi Climat et Résilience : les députés timides sur les mesures marchés publics

Loi Climat et Résilience

Plus de 5000 amendements au projet de loi Climat et Résilience ont été déposés par les députés. Réunis en commission spéciale depuis le 8 mars, ces derniers n’ont pas touché aux mesures commande publique de l’article 15. Ils ont, en revanche, ajouté des obligations pour les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.