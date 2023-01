Logistique : la demande placée marque le pas

Coup de mou dans l’immobilier logistique. En 2022, Immostat a compté 224 transactions portant sur des entrepôts d’une surface supérieure à 5 000 m², pour atteindre plus de 4 millions de m² commercialisés. La demande placée nationale a ainsi reculé de 14% par rapport à l’année record de 2021.

« L’activité des utilisateurs a connu au second semestre sa plus faible performance depuis 2015, avec moins d’1,9 millions de m² placés, dont 900 000 m² au quatrième trimestre 2022 », commente Pierre-Louis Dumont, directeur exécutif chargé de l’industrie et de la logistique chez CBRE France.

Taux de vacance de 2,4 %

Porté par les logisticiens et la grande distribution alimentaire, le marché est toujours caractérisé par un taux de vacance particulièrement bas de 2,4%, contre 2,1% au troisième trimestre 2021 (record). « Même si la livraison prochaine d’entrepôts en cours de construction devrait permettre de fluidifier temporairement certains marchés, la transformation continue de la supply-chain, observée chez les acteurs du commerce et de l’industrie, soutiendra le bon niveau de demandes constaté actuellement sur ce marché », observe de son côté René Jeannenot, directeur du pôle logistique de BNP Paribas Real Estate Transaction France.

Ce dernier anticipe une hausse des loyers, dans le prolongement de 2022, en raison du manque d’offre mais aussi de « la rareté du foncier à proximité des grandes métropoles » et de « l’augmentation des coûts de construction freinant les futurs développements ».