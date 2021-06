Logistique bas carbone et centre-ville : un webinaire pour éclairer les négociants

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Logistique urbaine Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'activité économique en centre-ville se complexifie dans les grandes métropoles. Le webinaire du 2 juillet prochain fait le point sur ces sujets ardus.

Quels véhicules pour accéder au coeur des villes demain ? Comment optimiser les tournées approvisionnant les agences et livrant les clients ? Quelle conduite pour les chauffeurs ? Quelle politique pour conserver des agences au coeur des grandes métropoles ? Ces questions traversent la profession de distributeur, à l'heure où les zones à faible émission entrent en vigueur, où les véhicules anciens sont progressivement interdits et où les Pouvoirs publics traquent les camions et les nuisances. Pour construire et rénover, il faut pourtant bien des entreprises pour construire et rénover, et des matériaux et équipements pour les chantiers.

Avec Frédéric Beltoise, directeur logistique de Point.P, Jérôme Thfoin, directeur marketing et innovation du groupe Samse, Jean-François Bardy, directeur commercial de Berto et Jean-André Lasserre, directeur du programme Logistic Low Carbon, le magazine Négoce balaiera les grands enjeux de ce sujet, lors du webinaire du 2 juillet.

L'inscription, c'est ici !

Ce webinaire est soutenu par Berto, Logistic Low Carbon et le programme Interlud.