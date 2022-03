Logements sociaux: les communes de la métropole bordelaise enjointes à construire davantage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Logement Supprimer Gironde Supprimer Bordeaux Supprimer HLM Supprimer FPI Supprimer Foncier Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

Fabienne Buccio, préfète de Gironde, a demandé à rencontrer les maires de Bordeaux Métropole pour trouver des pistes permettant de relancer la production de logements sociaux sur le territoire. Alors qu’un objectif de réaliser 3000 logements sociaux par an a été fixé par la métropole, seuls 1625 agréments ont été délivrés en 2021.

« En trois ans, nous avons perdu une année de production de logements sociaux, ce qui a évidemment un impact sur le logement, mais aussi sur la mobilité, l’environnement, etc. », constate Christophe Noël du Payrat, secrétaire général de la préfecture, exprimant ainsi les inquiétudes de la préfète de Gironde, Fabienne Buccio.

Sur les trois dernières années, 40 000 ménages ont fait une demande de logements sociaux. La chambre régionale des comptes avait déjà pointé ce décalage dans un rapport établi en 2020 : elle relève que depuis 2015, les demandes ont augmenté de 20 % et, à l’inverse, la production baisse depuis 2019.

Alors qu’elle dépassait 3 000 logements par an en 2016 (3 581), 2017 (3 940) et 2018 (3 225), la production de logements a chuté à 2 700 en 2019… Dans une métropole qui ne cesse d’attirer de nouveaux résidents et qui peine déjà à loger ses habitants. Le délai pour entrer dans un logement social atteint quasiment à un an.

Les raisons de cette baisse sont multiples et bien connues : temps de pause après plusieurs années de surchauffe, refus des habitants de voir d’importantes opérations immobilières près de chez eux, charges d’équipements publics accompagnant ces programmes lourdes à assumer pour les communes, refus de permis de construire ou retards dans les procédures, raréfaction du foncier disponible et augmentation des coûts de construction, pénurie de matériaux, etc. Des freins déjà signalés l’an dernier par l’Union régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine qui avait publié un livre blanc sur le sujet. Même inquiétude exprimée récemment par la FPI, face à la baisse de mises en chantier, principalement liée à la difficulté d’obtenir des permis de construire.

[...]