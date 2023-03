Logements : les permis de construire poursuivent leur reflux

La construction de logements neufs n'en finit plus de ralentir. Et les petits rebonds observés ponctuellement ne permettent pas d'envisager une inversion de la tendance.

Ainsi, entre septembre et décembre 2022, les autorisations mensuelles de logements se sont établies autour de 30 000, soit le niveau le plus faible enregistré depuis début 2014 (à l’exception de mars 2020). Et si en janvier, les permis de construire progressent pour s’établir à 35 000 (rebond), elles restent bien en dessous (-9%) de leur niveau moyen des douze mois précédant le premier confinement (tendance)

Entre février 2022 et janvier 2023, 476 500 logements ont été autorisés à la construction. C'est légèrement plus qu'un an auparavant (+0,8%), mais moins qu'entre janvier et décembre 2022 (-1,2%).

Recul des permis, recul des mises en chantier

Si le collectif résiste (entre février 2022 et janvier 2023, les autorisations de résidences (étudiantes, seniors...) ont augmenté de 25,3% par rapport aux 12 mois précédents, les logements collectifs de 9,3% et celles de lotissements de 7,6%), les maisons individuelles hors lotissements ont nettement reculé (-19,5%).

Et avec la fin de "l'effet RE2020" (afflux de demandes fin 2021, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale) et de l'aide à la construction de logements collectifs en zone tendue, le pire est sans doute à venir. D'autant que, conséquence de ces reculs des permis de construire, les mises en chantier commencent à refluer elles aussi. Entre février 2022 et janvier 2023, 369 200 chantiers ont été commencés, 6,1% de moins qu'un an auparavant et 4,3 % de moins qu’au cours des douze mois précédant la crise sanitaire (mars 2019 à février 2020).