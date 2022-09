Logements : la construction neuve sur un fil

"L'effet RE2020" (des dépôts massifs de demandes de permis de construire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale le 1er janvier 2022) n'est pas terminé : de juin à août 2022, les logements autorisés à la construction sont en augmentation (+ 1,2 %) par rapport aux trois mois précédents et même de +20,1% par rapport à la moyenne des 12 mois précédant la crise sanitaire.

"L’effet du nombre exceptionnel de demandes de permis déposées en décembre 2021 est dépassé depuis fin mars pour les logements individuels purs, s’estompe progressivement pour les logements individuels groupés mais reste très élevé pour les logements collectifs ou en résidence", explique ainsi le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires dans son communiqué sur les résultats de la construction à fin août, publié mercredi 28 septembre.

Sur 12 mois, de septembre 2021 à août 2022, la progression des permis de construire est de 14% avec 523 100 logements autorisés (64 200 de plus qu’au cours des 12 mois précédents).

Mais la tendance est sans doute en train de se retourner.

L'avertissement de la FFB

D'abord, comme avertissait le président de la FFB, Olivier Salleron lors de son point de conjoncture le 13 septembre : « ces mêmes permis plongeront sous l’effet de l’effondrement des ventes de plus de 26% dans l’individuel diffus et de près de 15% dans la promotion immobilière, sur le premier semestre 2022 rapporté au même semestre de 2021. » Cette brusque chute de la commercialisation menace sérieusement « les chantiers de 2023 et 2024 voire même 2025 si rien n’est fait », craint le président de la FFB.

Au cours des trois derniers mois, on a déjà assisté à un nouveau recul des logements commencés avec une baisse estimée de 2,4 % après un recul de 0,6 % lors des trois mois précédents. De juillet à août, les mises en chantier de logements ont même été inférieures (- 2,9 %) à leur moyenne des 12 mois précédant le premier confinement.

Sur les douze derniers mois, 384 900 logements ont toutefois été mis en chantier mais cela ne représente seulement que 1800 logements de plus (+ 0,5 %) que lors des 12 mois précédents (août 2020 à juillet 2021).

Surtout, les mises en chantier de logements collectifs ou en résidence sont estimées en baisse de 10 900 unités (- 4,8 %) par rapport aux 12 mois précédents.

La construction de logements individuels semble cependant résister - entre septembre 2021 et août 2022, les ouvertures de chantier de logements individuels auraient crû de 12 700 unités (+ 8,1 %) et atteint 169 400 logements commencés. Les logements individuels purs auraient même beaucoup progressé (+ 11,4 %) contrairement aux logements individuels groupés qui reculent (- 1,9 %).

