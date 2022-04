Logement neuf RE2020 : pourquoi jouer la complémentarité des énergies ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Conjoncture Supprimer France Supprimer GRDF Supprimer Valider Valider

La RE2020 est lancée depuis le 01 janvier 2022 et sa mise en œuvre soulève de nombreuses questions, pour les constructions neuves d’aujourd’hui mais également celles de demain.

Comment répondre aux nouvelles exigences à coût maîtrisé ?

Quelles opportunités grâce à la complémentarité des énergies ?

Comment le logement neuf peut-il s’inscrire dans une logique d’économie circulaire, notamment avec le gaz vert ?

Pour aborder cette nouvelle ère dans les meilleures conditions, il est important d’avoir les bonnes informations.

Lors de l’émission digitale inédite du 9 mars 2022, Jérôme Pennacchioni a reçu Marie-Laure Charlot et Antoine Sellier de GRDF ; Eric Paulin du Groupe Atlantic et François Turland du Groupe Bastide Bondoux, pour rétablir la vérité sur le gaz en RE2020 et ses perspéctives.

Ces 4 experts du marché de la construction neuve ont tenté d’apporter des réponses éclairées, pragmatiques et opérationnelles à la question : « Pourquoi jouer la complémentarité des énergies dans les logements neufs ? ».

Objectif : en 1h, aider les professionnels de la construction à appréhender ce nouveau cadre qui pousse à se réinventer, en offrant de nouveaux leviers pour se démarquer et devenir un acteur de la transition écologique.

4 grandes parties :

1- Introduction

2- Parties #1 // La RE2020, un nouveau paradigme (04’50)

3- Partie #2 // Les solutions hybrides, une nouvelle offre se développe (27’10)

4- Partie #3 // Le logement neuf, acteur de la transition écologique (37’29)

5- Partie #4 // Questions-réponses (54’01)

6- Conclusion (01’01’45)

Contenu proposé par GRDF