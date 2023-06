Logement : les propriétaires réduisent leur budget rénovation

La crise énergétique, qui a alimenté l’inflation en 2022, est derrière nous. Mais elle se ressent sur les chantiers de rénovation de maisons individuelles.

En témoigne la « réduction du poste de dépense en rénovation pour l’ensemble des ménages tendant vers la modération en révisant l’ordre de leurs priorités et en sécurisant leur épargne (première ressource financière mobilisée pour la rénovation) » observée par le Club de l’amélioration de l’habitat (CAH), dans le cadre d’une étude auprès de 2000 propriétaires occupants qui sera présentée lors de son assemblée générale le 19 juin prochain.

Le CAH, qui réunit l’Ademe, BPCE, EDF ou encore Saint-Gobain, n’avance pas de chiffres précis sur le budget global en baisse des ménages, mais se contente d’affirmer que 43% d’entre eux comptent dépenser entre 5000 et 10 000€ par chantier. Un montant insuffisant pour engager une rénovation globale, nécessaire pour à la fois réduire drastiquement le montant de ses factures énergétiques et décarboner son logement.

L’isolation des combles plébiscitée

Autre enseignement : cet investissement doit rimer de plus en plus avec efficacité énergétique. Le CAH relève en effet le « surinvestissement (des ménages, NDLR) vers le confort thermique, en réaction à l’augmentation des prix de l’énergie et aux risques de pénuries évoquées par les autorités en début d’hiver et de plus largement médiatisées ».

Si aucun chiffre n’est donné sur cette soif de rénovation thermique, la « réduction des factures chauffage » constitue pour 83% des sondés la principale motivation d’engager des travaux, devant la « préoccupation environnementale » (21%). Tournés vers les énergies renouvelables, les CSP+ accorderaient une attention particulière aux arguments écologiques.

Sur le podium des gestes plébiscités, l’isolation des combles devance le changement des fenêtres et le remplacement du générateur de chauffage.

Enfin, la nécessité de réparer tel ou tel équipement ainsi que l’incitation financière via MaPrimeRénov’ , les Certificats d’économie d’énergie (CEE) et les aides locales sont les facteurs « déclencheur de travaux » les plus cités par les personnes interrogées (32% chacun). Suivent les envies d’embellissement (19%) et les projets de vie (16%).