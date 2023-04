Logement : le PTZ sera prolongé en 2024

Deux petites annonces, en attendant les conclusions du Conseil national de la refondation (CNR) dédié au logement prévu le 9 mai. Le prêt à taux zéro (PTZ) pour le neuf et la rénovation de l’ancien, qui doit prendre fin en décembre 2023, sera prolongé au moins en 2024, annonce l’entourage d’Elisabeth Borne le 26 avril. Objectif : « rassurer les acteurs de l’accession sociale et privée et les promoteurs » en quête de visibilité, résume un proche de la Première ministre. Sous quelle forme ? C’est trop tôt pour le savoir.

