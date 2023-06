Logement intermédiaire : In’li freine les mises en chantier

In’li compte gérer 80 000 logements intermédiaires d’ici 2030 et non plus 2025 comme prévu à sa création en 2017. En matière de rénovation thermique, la filiale d’Action Logement sera en avance sur le calendrier imposé par la loi Climat & Résilience. Ses derniers foyers étiquetés G et F seront traités cette année.