Logement : In’li repart à la chasse aux start-up

Qui veut rejoindre l’écosystème d’In’li ? La filiale d’Action Logement qui produit, commercialise, gère et rénove des logements intermédiaires à destination des classes moyennes en Ile-de-France, lance son cinquième appel à projets. Dans son viseur : les créateurs de « solutions innovantes pour le logement de demain », explique In’li, dans un communiqué daté du 2 mai.

Réemploi, urbanisme transitoire...

Les jeunes entreprises dont le prototype est « en cours de développement ou déjà fonctionnel » peuvent candidater jusqu’au 9 juin prochain sur inli.com/inli/inli-lab, à condition de cocher l’une des cases suivantes : « greentech » (réutilisation des eaux de pluie et eaux usées, réduction de la consommation d’énergie...), « économie circulaire » (réemploi et recyclage des matériaux, valorisation des déchets des locataires et des déchets des chantiers...), « économie collaborative » (services entre locataires, urbanisme transitoire...), « construction & réhabilitation » (construction modulaire, bas carbone...) et « relation client & nouveaux usages » (amélioration du parcours client, nouveaux services...).

Accompagnement d’un an

Les lauréats seront connus le 7 juillet prochain. Ils seront hébergés gratuitement dans un espace de co-working au sein du siège de l’entreprise à La Défense pour une durée d’un an, à partir du 11 septembre.

L’« In’li Lab » a accueilli une quinzaine de start-up depuis son lancement en 2018. Celles-ci ont investi le champs de « l’optimisation de la performance énergétique des bâtiments » ou encore de « l’analyse démographique prédictive ».

In’li n’a pas encore communiqué le nombre de logements intermédiaires produits l’an passé. Aux dernières nouvelles, en octobre 2022, le bailleur prévoyait de produire 5000 à 6000 unités par an (à 80% en VEFA et à 20% en MOD). Depuis sa création en 2017, In’li en a développé près de 20 000, dont 5272 en 2021.