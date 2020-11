Logement et urbanisme : les amendements du PLF 2021 adopté par les députés

Les députés ont adopté en première lecture, mardi 17 novembre, le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 par 355 voix pour et 202 contre. Au total quelque 555 amendements auront été votés à l’Assemblée nationale. Parmi les modifications intéressant l’habitat et l’urbanisme figurent la prolongation du PTZ et du dispositif d’investissement locatif Pinel, ainsi que le crédit d’impôt de 50 % pour les bailleurs de locaux commerciaux renonçant à percevoir le loyer de novembre, dans le contexte actuel de crise.