Le logement en 2022 : baisse des mises en chantier, hausse des autorisations

Les professionnels s’en doutaient. En 2022, 376 200 logements ont été mis en chantier, soit 14 200 de moins (-3,7%) qu’en 2021, selon le ministère de la Transition écologique, dont dépend le ministère du Logement.

Les maisons individuelles affichent une légère hausse (+2,6%), tandis que les lotissements et maisons en bande (-2,4%), les logements en résidence (-5,7%) et les logements collectifs (-7,6%) diminuent.

482 200 logements autorisés

Concernant la délivrance de permis de construire, 482 200 unités ont été autorisées à la construction, soit 14 300 de plus (+3,1%) sur un an.



Les autorisations de logements en résidence (+13,1%), de logements collectifs (+11,6%) et d’habitations individuelles groupées (+9,9%) sont en progression. Comme prédit par les Cmistes, les maisons individuelles sont en baisse (-13,6%).

À LIRE AUSSI Construction neuve en 2023 : recul des logements, stagnation des bureaux

Comportements d’anticipation

« Un nombre exceptionnel d’autorisations a été enregistré en février et mars 2022, conséquence de la forte hausse des demandes de permis déposées en décembre 2021 juste avant l’entrée en vigueur de la RE 2020 au 1er janvier 2022, puis en août 2022 du fait d’un nombre record d’autorisations de logements collectifs dans les zones tendues avant la date limite d’éligibilité à l’aide à la relance de la construction durable », rappelle le ministère.