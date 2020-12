Logement : baisse de l'activité et des prix en 2021, selon LPI

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer barometre Supprimer France Supprimer Logement Supprimer Logement neuf Supprimer Valider Valider

Après une année marquée par la crise sanitaire et les deux confinements qui en ont découlé, LPI, observatoire des prix de l’immobilier dresse le bilan annuel de l'activité et donne ses prévisions pour l’année 2021.

En dépit d’une situation économique qui se dégrade, suite à la crise sanitaire, le prix de vente des logements, lui, est en hausse.

D’après le baromètre annuel de LPI-Se loger, le prix des logements a augmenté de 6,3% pour l’ancien, et de 4,5% pour le neuf, en octobre 2020, par rapport à la même période l’année passée.

Des prix à la hausse dans toutes les grandes villes françaises



D’après les experts de l’observatoire LPI, cette croissance serait due à la raréfaction de l’offre, ainsi qu’à la demande qui se transforme avec le renforcement des difficultés d’accès au crédit des ménages modestes. La preuve par l’exemple, en 2020, les prix ont augmenté dans toutes les villes françaises de plus de 100 000 habitants.

Si les prix montent en flèche, le nombre de ventes total à l’année, lui n’atteint pas les sommets. Alors que le premier confinement avait brutalement stoppé les transactions, une fois le déconfinement passé, l’euphorie générale s’est traduite par un rebond des ventes entre avril et juillet, avec un nombre de compromis signés en augmentation de 4 % sur un an, et jusqu’à plus de 5 % en juillet.

Pourtant, d’après Michel Mouillart, professeur d'économie et porte-parole de l'association LPI : « cette hausse ne comble pas la perte d’activité. Une partie des ventes perdue durant le confinement, n’a pas été retrouvée ». De plus, ce rebond attendu s’est rapidement essoufflé, laissant place dès le mois d’aout à un recul du nombre de ventes.

"Une baisse des ventes de 6% dans l’ancien en 2021"



Hausse des prix et baisse des ventes, ces tendances vont-t-elles perdurer en 2021 ?

Pour Michel Mouillart, ce phénomène de gonflement des prix devrait ralentir dans les mois à venir : « on s’attend à un ralentissement, pas un effondrement ».

Si on parle d’une légère baisse, elle ne s’appliquerait pas à l’ensemble des villes : « nous nous attendons à un ralentissement partout sur le territoire, mais la baisse des prix de vente, elle, peut-être envisagée dans un quart des grandes villes, à cause des nombreuses différences territoriales ».

Quant au nombre de ventes, les experts LPI envisage une poursuite de la contraction de l’activité : « s’il n’y a pas de durcissement de l’accès au crédit, on prédit une baisse des ventes de 6% sur l’ancien en 2021 ».

Si l’accès au crédit devient plus complexe : « le recul pourrait-être beaucoup plus fort ». Le porte-parole de LPI rappelle : « un quart du marché est composé de ménages avec des revenus de moins de deux smics. Ils auront du mal à revenir sur le marché suite à la hausse des prix et au resserrement de l’accès au crédit ».