Livraisons : la première consigne connectée débarque chez les professionnels !

Repensée sous le signe de l’agilité, la livraison des marchandises fait sa mue au profit des entrepreneurs et des artisans à travers une solution innovante de « boîte à colis » connectée. Source de gain de temps, ce service de réception simplifiée contribue à l’efficacité opérationnelle des professionnels qui peuvent être livrés à tout moment, même en cas d’absence. Explications.

Gestion des livraisons : les professionnels à la recherche du temps perdu

Jonglant au quotidien avec le temps, les professionnels du bâtiment ont fait de la réactivité et de l’adaptabilité, une marque de distinction. L’engagement constitue toutefois une source de préoccupation majeure au quotidien. Il reste lié aux imprévus et aux aléas techniques des chantiers qui nécessitent des commandes de fourniture parfois à la dernière minute. Avec à la clé, le risque de ne pas être disponible lors du passage du livreur. 20 % à 25 % des colis ne sont d’ailleurs pas livrés au premier passage(1), imposant dès lors une reprogrammation et une modification de planning.

Chronophage, la tendance ne cesse de croître avec l’essor des commandes en ligne. Le gain de temps initial s’évapore bien souvent dans la réception des colis devenue une véritable contrainte. « Les artisans sont en déplacement permanent. Ils doivent suivre leurs différents chantiers, et ont donc des difficultés à réceptionner leurs colis », explique Grégoire Etienne, directeur du développementdu groupe Ayor.

Une difficulté qui demeure une réalité vécue par les artisans plombiers, les chauffagistes, jusqu’aux entrepreneurs de second œuvre en passant par les promoteurs. « L’artisan ou le chef de chantier perd au moins entre 1 et 2 heures par semaine à quémander ses colis auprès des fournisseurs, dans les bouchons routiers, ou encore à courir sur le chantier », poursuit le dirigeant. La perte de temps s’accompagne de surcroît d’une désorganisation des travaux, source de retard (et parfois de pénalités). Enfin, sur le plan environnemental, les reprogrammations des livraisons conduisent forcément à dégrader l’empreinte carbone d’un chantier.

La première consigne connectée à destination du BtoB

Le constat restait jusqu’alors sans appel. La réflexion a conduit le fournisseur Hammel à développer un concept de consigne connectée : la CollectBoks. « Elle est destinée aux professionnels pour palier au temps important qu’ils consacrent aux délais de livraison, à l’attente des transporteurs, voir même aux re-livraison, explique Ludivine Viale, directrice marketing du groupe Ayor. La consigne permet d’être livré, même en cas d’absence, ou pendant une intervention sur un chantier. »

Édité lors de la commande, le code d’accès donne en effet la possibilité au livreur de déposer la marchandise à tout moment, en toute autonomie, sans nécessiter la présence d’une personne de l’entreprise. À l’aide du Bluetooth et via l’application dédiée, les artisans et les entrepreneurs peuvent ensuite récupérer les colis entreposés dans la consigne, 24h/24 et 7j/7. L’accès est illimité.

Connectée, personnelle et sécurisée, la « CollectBoks » peut être fixée devant le local de l’entreprise, au sol ou au mur. Elle peut être installée également sur un chantier, sans raccordement électrique, grâce à sa batterie d’une autonomie de deux ans en moyenne selon son utilisation

Parmi ses autres atouts, elle bénéficie d’un accès partagé via un droit d’ouverture. Le Bluetooth du téléphone des compagnons de l’entreprise est alors suffisant pour désactiver le verrou. Cette fonction peut aussi servir pour les retours : le livreur pouvant déverrouiller la box à l’aide de son mobile pour récupérer les colis à renvoyer au fournisseur.

« Le concept répond aux problématiques des professionnels, souligne la responsable. Ils sont passionnés par leur métier, mais ils ne peuvent pas toujours l’exercer de manière sereine. Ils doivent souvent courir d’un chantier à l’autre, et gérer les imprévus. » CollectBoks apporte aujourd’hui une solution en termes de gestion du temps, permettant aux professionnels de répondre aux « besoins d’immédiateté et de dépannage en toute sérénité. »

Trois dimensions pour une livraison multifournisseurs

À l’usage, la mise en service de la consigne s’effectue à l’aide de l’application dédiée « Boks », depuis un smartphone ou une tablette iOS et Androïd. Une fois la position géographique du coffre paramétrée, le professionnel génère les codes d’ouverture uniques pour chaque livraison. Cette étape est réalisée de manière automatique pour les achats sur le site www.hammel.fr . Par la suite, l’artisan peut également commander en ligne ses fournitures auprès de ses détaillants habituels. Car la particularité de la CollectBoks est d’être ouverte à tous les fournisseurs.

La variété du matériel commandé explique les différentes tailles de consignes. Disponible à la vente (avec un paiement au comptant ou via des solutions de financement) et à la location, la « boite à colis » est proposée en versions 215 litres (taille L), 777 litres (taille XL) et jusqu’à 3 000 litres (taille XXL), cette dernière dimension pouvant contenir une palette entière. « L’amortissement de cette solution innovante est assuré dès le second chantier après son installation », selon les représentants de Hammel. Gage de sérénité, de souplesse et d’efficacité, la consigne connectée est l’allié des professionnels qui souhaitent se concentrer sur une seule livraison : celle de leur chantier !



(1) Capital, « Médicaments, e-commerce, chaussures : révélations sur un gaspillage révoltant », diffusé le dimanche 28 mars 2021 sur M6

Contenu proposé par HAMMEL