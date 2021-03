Livraison plus tôt que prévu du projet de rénovation engagé au sein du lycée hôtelier de Biarritz

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Les restaurants d’application et les cuisines de l’école hôtelière publique de Biarritz font peau neuve.

La Région Nouvelle-Aquitaine a engagé d’importants travaux, en trois phases, dans les cuisines et les restaurants d’application de l’école hôtelière publique de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). L’opération a pour but d’offrir de meilleures conditions de vie aux élèves et plus de confort de travail aux enseignants. Si la crise sanitaire a ralenti plusieurs projets en France, elle a en revanche accéléré celui de cet établissement. En conséquence, sa réfection s’est achevée plus tôt que prévu. Les nouveaux équipements ont été mis en service en janvier dernier, avec près de dix mois d’avance sur le calendrier prévisionnel. Pour rappel, la dernière tranche du chantier devait initialement s’achever en octobre 2021.

La livraison du projet signe la fin d’un long processus de réhabilitation. Les ateliers de cuisine, de boulangerie et de pâtisserie, et l’accueil des dix chambres d’hôtel de l’établissement ont été rénovés. Tous les équipements d’enseignement pratique, la ventilation et les évacuations ont également été remis au goût du jour.