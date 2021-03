Livraison de la nouvelle salle polyvalente de Chanteloup-les-Vignes en octobre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Chanteloup-les-Vignes sera équipée d’une nouvelle salle polyvalente d’ici quelques mois.

La municipalité de Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) se lance dans la création d’une salle polyvalente, en remplacement de l’Arche, incendiée lors d’une émeute urbaine en 2019. En construction, la nouvelle infrastructure sera livrée en octobre 2021.

La création de cette salle a pour but d’offrir aux habitants de la commune un nouvel espace culturel et de soulager la vieillissante salle des fêtes. La future infrastructure mêlera spectacles vivants et projections cinématographiques. Elle proposera en tout 200 places. « C’est la capacité dont on a besoin régulièrement. Les gradins seront rétractables afin d’accueillir différents événements comme des ciné-débats, du théâtre et des expositions. La salle sera disponible pour les associations désireuses d’y programmer des manifestations », souligne Catherine Arenou, maire de Chanteloup-les-Vignes.

Le chantier est coordonné par le bureau d’études SN Eco Tech (Val-d’Oise) et fait appel à l’agence d’urbanisme et d’architecture In Situ AC & V (Nantes) ainsi qu’au cabinet Scenarchie (Seine-Saint-Denis). Le coût de l’opération s’élève à plus de 3 M€, financé à hauteur de 352 k€ par la Région. Cette subvention couvrira la partie scénographique (tribune télescopique, lumière et son). Le Département, quant à lui, a apporté une aide de 1,5 M€ pour la partie « construction » proprement dite.