Livraison de la future gendarmerie de Sospel au second semestre 2022

La ville de Sospel se dotera d’une nouvelle gendarmerie d’ici 2022.

La commune de Sospel (Alpes-Maritimes) aura une nouvelle gendarmerie d’ici le début du second semestre 2022. Ce projet acté par le conseil communautaire en avril 2018 se concrétise enfin cette année. Les travaux vont débuter en mars prochain pour une durée d’environ 14 mois. La construction de cette base nécessite un investissement de 2,5 M€. L’infrastructure s’équipera d’un bâtiment de plain-pied comprenant les bureaux de la gendarmerie et d’un autre doté de six logements sur 3 étages pour les agents en service.

Pour rappel, l’édification de cette infrastructure a tout d’abord été retardée par la crise sanitaire au printemps, puis par la découverte de la pollution du sol. « Il s’agit d’un ancien site industriel longtemps utilisé par la SNCF pour entreposer des matériaux. Puis il a été utilisé pour différentes activités artisanales » explique Sylvain Michelet, directeur général des services techniques de la communauté d’agglomération de la Riviera Française (CARF). Des études complémentaires ont permis de situer le secteur pollué. Une consultation est en cours pour retenir le prestataire qui effectuera l’évacuation des terres polluées vers une zone dédiée.

La CARF a été mandatée par les services de l’État pour assurer la construction. La communauté a dû repenser entièrement les fondations suite à la constatation de cette pollution. Elles seront ainsi réalisées par un système sur radier avec renforcement par inclusions.