Livraison de la caserne de Toulouse-Lenglen en avril 2021

Les sapeurs-pompiers de Toulouse emménageront prochainement dans la nouvelle caserne de Toulouse-Lenglen.

L’agglomération de Toulouse (Haute-Garonne) se lance dans la construction de plusieurs casernes. La livraison de celle de Toulouse-Lenglen est prévue pour avril 2021. L’inauguration de cette nouvelle infrastructure est envisagée en juin de la même année. Le gros œuvre terminés, le chantier concerne actuellement la pose de la charpente métallique, l’installation du bardage et des menuiseries extérieures.

La construction de cette nouvelle base a pour but « d’obtenir un meilleur maillage, pour assurer des secours plus rapides, dans un délai de moins de 10 minutes », souligne le lieutenant-colonel Christophe Ghiani, chef du groupement technique en charge du patrimoine immobilier du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne. Cette caserne permettra aux sapeurs-pompiers de rejoindre en un temps optimal le périphérique ainsi que l’A621 vers Blagnac (Haute-Garonne) et le centre-ville.

La création de cet imposant bâtiment, situé dans le quartier des Minimes, a nécessité un montant de 6 M€. À sa livraison, cette infrastructure se dotera d’un local de réception d’alertes, d’un lieu de vie avec réfectoire, d’une salle de sport, des bureaux et des chambres. Au total, 73 sapeurs-pompiers professionnels seront affectés dans cette nouvelle caserne, en plus des 20 à 30 volontaires qui étofferont les effectifs.