Livilliers : un appel aux dons pour les travaux de restauration de l’église Saint-Fiacre

La date limite des dons approche pour la réhabilitation de l’église Saint-Fiacre de Livilliers.

La ville lance actuellement une campagne de collecte de dons et de mécénat pour financer les derniers travaux de l’église Saint-Fiacre de Livilliers. Elle a confié cette mission à l’Association de Sauvegarde de l’Église de Livilliers (ASEL) à travers une convention avec la Fondation du Patrimoine. La date limite de réception des dons est fixée au 15 décembre 2020. L’objectif est de réunir 750 k€.

Pour information, l’église Saint-Fiacre à Livilliers (Val-d’Oise) présente une vétusté généralisée et des problèmes structurels. La commune a lancé un chantier de restructuration depuis 2016. Les rénovations du clocher, de la toiture et de la structure en pierre de la nef ont déjà été effectuées pour un montant de 1 M€. Cette opération a notamment été réalisée grâce à : des subventions du conseil départemental du Val-d’Oise et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) ainsi que des dons à hauteur de 68 k€ et une aide de la Fondation du Patrimoine.