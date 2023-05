Litt et Larivière se renforcent en Occitanie

Sans bruit, SIG France tisse sa toile. Ses deux réseaux Larivière et Litt viennent d’ouvrir chacun une agence dans l’agglomération toulousaine. Le premier a inauguré un tout nouveau dépôt à Aucamville qui réunit les deux agences initiales implantées à Toulouse Nord (Aucamville) et Toulouse Sud (St Lys). Situé à proximité immédiate des axes autoroutiers, ce nouveau site d’une superficie totale de 2147 m² bénéficie d’un entrepôt de stockage de 1490 m² ainsi que de 323 m² de bureaux. Il abrite par ailleurs un bassin de rétention en phytoremédiation (utilisation de plantes, et des micro-organismes qui y sont associés, pour dépolluer des sols, épurer des eaux et assainir l’air), et est équipé de panneaux photovoltaïques sur la toiture, d’éclairages full LED, avec détection de présence et de chauffages à pilotage à distance…

2ème agence pour Litt

Nouvelle agence Litt à Toulouse

De son coté Litt a ouvert sa deuxième agence toulousaine et sa 39e en France. L’enseigne s’est implanté dans le sud de l’agglomération, plus précisément dans industrielle Thibaud. Le nouveau bâtiment dispose d’une capacité de stockage de 1500 m², d’une zone couverte pour protéger les matériaux stockés en extérieur et d’un espace libre-service où sont commercialisés les produits et accessoires de mise en œuvre.

vue intérieure de la nouvelle agence Litt de Toulouse

Pour rappel, SIG France a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 815 M€. Dans le détail, Larivière qui compte plus de 100 points de vente, affiche des ventes de 555 M€ et Litt de 257 M€.