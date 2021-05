Linas : le réaménagement de l’avenue Georges Boillot en gestation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Essonne Supprimer Aménagement de voirie Supprimer Valider Valider

L’avenue Georges Boillot, à Linas, est au centre d’un projet de réaménagement.

Une concertation publique a été clôturée le 20 mai dernier à Linas (Essonne). Elle portait sur le réaménagement de la voirie sur l’avenue Georges Boillot. Des études préalables à la réalisation du projet suivront durant le 3e trimestre 2021. Le chantier devrait commencer d’ici début 2022, au plus tard.

Le programme des travaux compte trois aspects. Le premier concerne l’amélioration de la sécurité des usagers et porte sur l’aménagement d’espaces pour les piétons, les vélos et les voitures. Il comprend aussi une rénovation de l’éclairage public et une restructuration de l’intersection avec le chemin de Tabor. Le deuxième aspect vise une rénovation du patrimoine à travers la reconstruction de la chaussée et la réhabilitation des réseaux d’assainissement des eaux pluviales. Le dernier se focalise sur l’amélioration du confort, avec le renforcement de la liaison de transports en commun en place et l’adaptation des arrêts de bus pour tout type d’usagers.