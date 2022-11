Lina Ghotmeh signera le prochain Pavillon d’été de la Serpentine Gallery

Le 22e Pavillon d’été de la Serpentine Gallery (Londres) s’inscrit en droite ligne des travaux de recherche de Lina Ghotmeh sur ce qu’elle a baptisé « L’archéologie du futur », qui explore mémoire, espace et paysage. Ancré sur la terre et en résonance avec la canopée des arbres qui l’environnent, le pavillon de la Serpentine se voudra, aux dires de son architecte, «une invitation au partage et à se rejoindre dans le même espace, autour de la même table. Il sera aussi une invitation au dialogue et à la réflexion sur la manière de rétablir notre rapport à la nature et à la Terre».

Imaginé comme un espace de célébration, le Pavillon évoquera, par sa structure et son ambiance, les huttes «Toguna» du peuple Dogon au Mali, en Afrique de l’Ouest. Des constructions conçues pour réunir tous les membres d’une communauté autour de la parole et de la discussion. «Dans ce Pavillon, nous nous retrouverons pour manger, travailler, nous amuser, nous rencontrer, parler, repenser et décider».

© Lina Ghotmeh Architecture / Courtesy : Serpentine Intérieur du Pavillon d'été 2023 de la Serpentine Gallery - Lina Ghotmeh, architecte.

Construite avec des matériaux biosourcés et bas carbone, la structure apparaitra comme un squelette. Des nervures en bois feront léviter un toit plissé. «En écho aux structures des feuillages des arbres, le Pavillon rend hommage à la Nature, dans le parc duquel il émerge». Bien que résolument ancré dans son lieu, le petit édifice sera démontable et pourra être facilement réassemblé lui permettant ainsi de «vivre au-delà du site de la Serpentine, tout en conservant la mémoire de son sol d’origine» précise encore Lina Ghotmeh.