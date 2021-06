Limay : le projet de renouvellement urbain du quartier Centre-Sud se précise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Yvelines Supprimer Valider Valider

Les grandes lignes du projet de renouvellement urbain du quartier Centre-Sud de Limay sont maintenant connues.

Le conseil communautaire de la communauté urbaine Grand-Paris-Seine-et-Oise (GPS&O) a approuvé la convention de quartier pluriannuelle détaillant les contours du renouvellement urbain dans le quartier Centre-Sud de Limay (Yvelines), le 20 mai 2021. Le projet portera sur plusieurs secteurs.

Dans les Hautes Meunières, 117 logements sociaux feront l’objet d’une résidentialisation, tandis que 35 autres seront démolis. Un nouveau groupe scolaire sera construit et la rue Jean-Zay sera prolongée. Les équipements sportifs seront par ailleurs mis en valeur et la desserte du quartier améliorée.

Dans le secteur Le Village, la résidence d’Emmaüs Habitat sera réhabilitée. Du côté des Champarts, de Wilson et de La Chasse, une requalification des logements sociaux sera réalisée. Un centre commercial baptisé « La Source » y verra aussi le jour. Différents travaux s’associeront à sa construction : réorganisation et aménagement de la voirie, ainsi que création d’une aire de livraison et de places de parking pour les personnes à mobilité réduite.

Un budget de 55,7 M€ sera mobilisé pour la réalisation du projet dans son ensemble. Le conseil départemental participera au financement pour un montant de 16 M€, tandis que la communauté urbaine GPS&O et la Ville de Limay débourseront 2,1 M€.