Lille : la Maison des mobilités durables est ouverte

L’ancien siège de l’Ordre des architectes et du Centre d’architecture et d’urbanisme WAAO s’est mué en Maison des mobilités durables. Depuis le jeudi 21 septembre 2023, les mobilités actives disposent ainsi d’un endroit ressource, situé entre les deux gares, permettant d’accueillir et d’accompagner les visiteurs vers de nouvelles pratiques plus vertueuses.