Ligne 16 du Grand Paris Express : la SGP attribue les marchés d'aménagement des gares du tronçon 2

La Société du Grand Paris a attribué début mars, 5 marchés d’aménagement pour les gares d'Aulnay, Sevran Beaudottes et Sevran-Livry. Le dernier marché d’aménagement de la ligne 16 concernant la gare Clichy-Montfermeil devrait être attribué à l’été 2022.

Le tronçon 2 de la ligne 16 du Grand Paris Express comprend 4 gares : Aulnay, Sevran Beaudottes, Sevran-Livry et Clichy-Montfermeil. Début mars, la Société du Grand Paris a attribué 5 marché d'aménagement pour ces gares.

Les deux premiers marchés concernent le gros oeuvre et le second oeuvre des gares Sevran Beaudottes et Sevran-Livry ainsi que 4 ouvrages de services d’une part, et de la gare d'Aulnay et de 3 ouvrages de service d’autre part. Ils ont été attribués à Eiffage Construction Equipement.

Pour les deux premières gares, le contrat d'un montant de 56,56 millions d’euros HT, comprend la réalisation des travaux de gros oeuvre, de couverture, de charpente métallique, de façades extérieures, de corps d’état architecturaux et d’une première phase de voirie et réseaux divers.

Pour la gare Aulnay et ses 3 ouvrages de service, le marché d'un montant de 31,1 millions d’euros HT comprend notamment des terrassements complémentaires, des prestations de gros oeuvre, de charpente métallique, d’étanchéité et des prestations de second oeuvre comprenant les aménagements intérieurs de la gare.

Eiffage Construction Equipement aura également la charge de la gestion des sites jusqu’à la mise en service des gares et de la coordination avec les autres entreprises de travaux intervenant sur le chantier en coactivité (corps d’état techniques, marchés systèmes, marchés de mobiliers divers, etc.).

D'autre part, la Société du Grand Paris a attribué le marché des travaux de réalisation de la façade de la gare d'Aulnay

(5,2 millions d’euros HT) à HEFI SAS. Ce marché comprend la construction de la structure porteuse de la façade, de la vitrerie, de garde-corps, et de l’habillage en mailles métalliques sur voiles béton.

Un marché de travaux d'installation de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie a été attribué au groupement Cegelec Tertiaire IDF Fluides et Cegelec Paris Ventilation, pour un montant de 17,6 millions d’euros HT. Il comprend l’ensemble des travaux d'installation de chauffage, de ventilation, de climatisation, de désenfumage et de plomberie, de l’ensemble du tronçon 2 de la ligne 16.

Le marché de travaux d'installation Courants Forts et Courants Faibles pour l'ensemble du tronçon, d’un montant de 22,5 millions d’euros HT, a, lui, été attribué à 4 entreprises ERI SASU / ASTEM-RIE / ETT / BTBi dont le mandataire est ERI. Ces travaux comprennent notamment l’installation de l’ensemble du système électrique des gares et des ouvrages (éclairage, radiocommunication, vidéosurveillance, billettique, etc.).

Le dernier marché d’aménagement de la ligne 16 concernant la gare Clichy-Montfermeil devrait être attribué à l’été 2022.